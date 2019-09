La tempesta Imelda investe il Texas con piogge torrenziali: Houston sommersa, un morto

La tempesta Imelda ha colpito il Texas nelle scorse ore, con piogge torrenziali: Houston è sommersa dall’acqua, oltre mille persone sono state soccorse nella capitale mondiale dell’energia dove il livello dell’acqua in alcune zone ha superato il metro. Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato estratto dalla sua auto travolta dall’acqua.

Secondo il National Weather Service di Houston, Imelda è la 7ª peggiore tempesta degli Stati Uniti per quantità di pioggia scaricata e la 4ª in Texas.

Lo scenario in città è dominato da auto impantanate e abbandonate in strada,oggetti vari che galleggiano e canali che esondano.

Il governatore del Texas Greg Abbott ha dichiarato lo stato di emergenza in 13 contee mentre il sindaco di Houston, Sylvester Turner, ha chiesto alla popolazione di rimanere lontana dalle strade.

Centinaia i voli cancellati all’aeroporto internazionale George Bush e l’emergenza non è ancora rientrata.

Lo sceriffo della contea Harris, Ed Gonzales, ha reso noto che tra le persone tratte in salvo vi sono anche 9 bimbi e alcuni dipendenti di un asilo ad Adine, un sobborgo a circa 16 chilometri a Nord della città.