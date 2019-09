La Terra vista dallo Spazio: Sentinel-1 ci porta in volo sopra la Bassa California [FOTO]

Questa immagine dal satellite Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ci porta appena a sud del confine degli Stati Uniti, nella regione della Bassa California, a nord–ovest del Messico. La sua capitale, Mexicali, è visibile in alto a sinistra nell’immagine.

Questa immagine a falsi colori contiene tre diverse immagini sovrapposte l’una all’altra. Acquisite rispettivamente il 30 aprile, il 12 maggio ed il 17 giugno, i diversi colori rappresentano i cambiamenti avvenuti a livello del suolo.

In alto a destra nell’immagine si può riconoscere il fiume Colorado, che traccia il confine tra la Bassa California e lo stato di Sonora, mentre taglia attraverso il ricco e colorato mosaico di terreni agricoli, prima di aprirsi e dividersi in un ventaglio di diramazioni. Scorrendo per oltre 2.300 km, il fiume Colorado nasce nelle Montagne Rocciose centrali in Colorado, fluisce attraverso il Gran Canyon prima di attraversare il confine con il Messico e si getta nel Golfo della California, noto anche come Mare di Cortez.

Un tempo il delta del fiume Colorado copriva una vasta area di terra e, grazie alle sostanze nutritive che le sue acque trasportavano a valle, costituiva un sostegno vitale per una vasta popolazione di piante e di uccelli. Oggi, tuttavia, il flusso delle acque è interrotto dalle dighe e viene utilizzato per uso residenziale, produzione di energia elettrica come anche per l’irrigazione delle vicine Imperial Valley e Mexicali Valley. La riduzione del flusso da parte delle dighe e delle deviazioni cattura la maggior parte dei sedimenti del fiume prima che raggiungano il Golfo della California, incidendo sulla qualità dell’acqua.

Copernicus Sentinel-1 è una missione costituita da due satelliti, ciascuno dei quali è equipaggiato con uno strumento radar in grado di vedere attraverso le nuvole e la pioggia. In quanto formata da una costellazione di due satelliti che orbitano a 180° di distanza, la missione può ripetere le osservazioni ogni sei giorni, capacità cje è anche utile per il monitoraggio di situazioni in evoluzione.