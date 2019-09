Terremoto Centro Italia: il premier Conte a colloquio con i sindaci del cratere

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova in Centro Italia, ad Accumoli, presso una struttura polifunzionale nell’area delle soluzioni abitative d’emergenza che ospitano i residenti di uno dei Comuni più colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, per incontrare i sindaci delle zone colpite.

Alla riunione partecipano Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, il prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, la sindaca di Accumoli Franca D’Angeli, l’assessore alle politiche per la ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino, il presidente di Lazio Innova Paolo Orneli, l’ingegnere speciale per la ricostruzione della Regione Wanda D’Ercole, e i sindaci di Cascia e Arquata del Tronto (ricompresi nel cratere), e i primi cittadini di Posta, Borbona, Cittareale, Leonessa, Cittaducale, Antrodoco, Castel Sant’Angelo, Cantalice, Poggio Bustone, Amatrice, i Comitati civici 3.36 di Amatrice, Radici accumulesi e Vico Badio di Accumoli.