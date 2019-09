Terremoto in Italia e Albania, Pirozzi: “Prevenire è meglio che curare, è obbligatorio mettere in sicurezza”

Dopo la forte scossa di terremoto verificatasi in Albania, Sergio Pirozzi, consigliere della Regione Lazio, presidente della commissione sul Dissesto del territorio, terremoto e calamità naturali, ed ex sindaco di Amatrice, ha suggerito al Parlamento europeo l’istituzione di un nuovo fondo che integri il Fsue (fondo di solidarietà dell’Unione europea per le emergenze).

L’Unione Europea è sempre stata pronta ad aiutare le popolazioni colpite, in particolare l’Italia, ma è arrivato il momento che venga istituito un nuovo fondo che si occupi di finanziare la prevenzione, la messa in sicurezza dei territori del nostro continente in particolare del sud Europa. Perché prevenire è meglio che curare e allora onde evitare altre tragedie, non solo in Italia, meglio che si intervenga prima con apposito bilancio di spesa. È vero che l’Italia è il Paese che ha più di altri usufruito questi strumenti di emergenza contemplati a livello comunitario ma è anche vero che il nostro territorio è più vulnerabile, più esposto di altri a subire emergenze che hanno a che fare con le condizioni naturali e con l’incuria nei confronti dell’ambiente ma questo fondo integrato al Fsue andrebbe ad appannaggio anche dei paesi culla della civiltà mediterranea europea: Italia e Grecia principalmente, integrati da Spagna e Portogallo”.

ha sottolineato l’ex sindaco di Amatrice.

Ed è di qualche minuto fa la notizia di un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3,8, registrata nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine alle 14:58, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 46.44, 13 ad una profondità di 13 km. La scossa e’è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma.