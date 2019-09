Terremoto: si ricostruisce la torre civica di Norcia

Sono iniziati oggi i lavori di ricostruzione della torre civica di Norcia, con una grande gru è stata già posizionata a ridosso del cantiere. A darne conferma all’ANSA è il direttore dei lavori, Stefano Podestà.

“L’obiettivo è di far risuonare quanto prima le campane in questa città” ha detto. “Da appalto abbiamo 336 giorni – ha aggiunto -, ma se le condizioni generali e climatiche ci assistono speriamo di completare l’opera in un arco temporale minore da quello stabilito”.

La ricostruzione interessera’ in particolare la cella campanaria. Il recupero della torre civica è stato finanziato dalla Fondazione Cucinelli attraverso l’art bonus. Terminato questo intervento potrebbe avere inizio quello del palazzo comunale. Intanto proseguono i lavori di svuotamento delle macerie dalla Basilica di San Benedetto.