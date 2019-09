Terremoto in Turchia: trema Istanbul, la scossa scatena il panico

Un terremoto magnitudo 4.7 ha fatto tremare Istanbul questa mattina, alle 08:00 UTC, senza provocare danni a persone o cose: il sisma non è stato avvertito in tutta la metropoli, ma è stata tanta la paura per numerose persone, alle quali è tornato alla memoria l’evento 1999, quando una scossa colpì la vicina Izmit causando danni e morti anche a Istanbul. L’osservatorio sismico di Kandilli ha reso noto che l’epicentro è stato individuato nel mare di Marmara, a 20 km dalla cittadina di Silivri, al confine ovest di Istanbul, a una profondità di 5,4 km.

L’area è attraversata dalla faglia nord anatolica, che la pone a rischio sismico.