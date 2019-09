Terribile a Catania: papà dimentica il bimbo il macchina per ore, per il piccolo non c’è stato nulla da fare

Una immane tragedia ha colpito una famiglia di Catania: un uomo ha dimenticato il figlio di 2 anni in auto per diverse ore. E’ accaduto questa mattina: il piccolo è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Policlinico di Catania. Il papà, un ingegnere impiegato all’università, intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all’asilo, ma si è recato direttamente all’università, dove ha parcheggiato ed è salito in ufficio. Poco dopo le 13 la moglie lo ha chiamato allarmata per non avere trovato il figlio a scuola. Solo in quel momento l’uomo ha realizzato quanto accaduto. Si è precipitato verso la macchina dove il piccolo, ormai privo di conoscenza, era ancora agganciato al seggiolino dell’auto. La corsa disperata verso l’ospedale è stata purtroppo inutile: per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La morte del bimbo sarebbe stata causata dal caldo soffocante all’interno dell’auto, parcheggiata per oltre cinque ore sotto il sole cocente. Questa mattina la temperatura a Catania ha raggiunto i 35 gradi, mentre nel pomeriggio ha cominciato a piovere. Il padre del bimbo e’ indagato dalla Procura di Catania, come atto dovuto, per omicidio colposo.

Il pm di Catania Andrea Norzi, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il padre del piccolo, 43 anni, è originario, come la moglie, di Aci Sant’Antonio. La mamma del bimbo, invece, è una cardiologa del Policlinico.