Thales Alenia Space trasferirà tecnologia all’industria spaziale del Brasile

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) e l’Agenzia Spaziale del Brasile sotto il controllo del Ministero della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Telecomunicazioni (MCTIC) hanno siglato un accordo per trasferire tecnologia che consentirà al Brasile di potenziare le sue capacità di progettare e sviluppare strumenti ottici per satelliti per l’Osservazione della Terra.

Il contratto fa parte del programma per la Difesa Geostazionaria e Telecomunicazioni Strategiche via Satellite (SGDC*) del governo brasiliano, che intende fornire servizi internet all’intero territorio nazionale (100%) e un ambiente digitale sicuro e indipendente per le telecomunicazioni strategiche del governo brasiliano. Il satellite, sviluppato, realizzato e consegnato da Thales Alenia Space, è stato lanciato con successo nel 2017 e fornisce già internet ad alta velocità a oltre 7.000 scuole pubbliche attraverso l’iniziativa di e-Government del Brasile, GESAC.

Thales è impegnata dal 2013 a trasferire tecnologia al Brasile. Cinque società e oltre 40 ingegneri brasiliani sono già stati formati in Francia e in diversi settori della tecnologia spaziale, supervisionati dai team di programma di Thales Alenia Space. Nel 2014, la società ha aperto un Centro di Tecnologia dello Spazio a São José dos Campos, per consolidare la posizione di Thales nel campo dello spazio in Brasile.

“Siamo davvero molto lieti per questo trasferimento di tecnologia” – ha dichiarato Jean Horanieh, Direttore Cooperazione industriale e Partnership di Thales Alenia Space- “Questo nuovo contratto aumenterà le capacità del Brasile di sviluppare e realizzare sensori ottici e aprirà il Brasile ai mercati delle telecamere ad alta risoluzione per satelliti”.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership tra il Brasile e la Francia attraverso l’ Agenzia Spaziale Brasiliana e Thales Alenia Space – ha dichiarato Ruben Lazo, Vicepresidente Thales Latin America – Fa parte del DNA di Thales essere in grado di contribuire allo sviluppo di tecnologia locale sostenendo il Paese nelle sue sfide maggiori, e ciò è per noi motivo di grande onore” .