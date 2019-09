Tifone Faxai, Giappone: donna scaraventata contro palazzo dal vento, morta

Il potente tifone Faxai ha provocato una vittima, una donna sui 50 anni: è stata travolta dal fortissimo vento che l’ha scaraventata contro un palazzo in un quartiere residenziale di Tokyo. E’ stata soccorsa e trasportata in ospedale ma è deceduto poco dopo per le ferite riportate alla testa.

Sono almeno 30 le persone rimaste ferite e 910mila le abitazioni rimaste senza corrente nella zona della capitale a causa del passaggio del tifone.

Faxxai è uno dei più violenti a colpire Tokyo in un decennio. Più di 130 i voli cancellati, mentre i collegamenti ferroviari sono stati sospesi per diverse ore. Le prefetture di Kanagawa, Shizuoka e Tokyo hanno emesso avvisi di evacuazione per oltre 390mila persone.