Il tifone Tapah si lascia dietro una scia di danni e feriti: ora perde potenza

Il tifone Tapah ha causato danni e circa 50 feriti durante il suo passaggio sul Giappone: ora ha perso potenza, ed è stato declassato a ciclone extra-tropicale.

L’utility Kyushu Electric Power Co ha spiegato che i danni causati dal tifone hanno provocato blackout in diverse prefetture dell’isola meridionale di Kyushu, che hanno interessato circa 30mila utenze.

In precedenza il tifone aveva colpito anche la parte meridionale della Corea del Sud, causando 26 feriti e lasciando senza elettricità circa 28mila utenze.

Tapah ha poi proseguito la sua rotta in direzione nordovest, sul Mar del Giappone, fino a raggiungere le regioni di Hokuriku e Tohoku, per poi giungere nell’Hokkaido.

Tapah è 17° tifone della stagione a colpire il Giappone.