Tonno contaminato ritirato dal mercato: è allarme sindrome sgombroide, “non consumare” [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di ritiro dal mercato di tonno affumicato in tranci marchio Top Quality, per forte rischio microbiologico. Il tonno potrebbe contenere alti livelli di istamina, decisamente superiori ai valori consentiti. In particolare il lotto incriminato è il n°Z1909253, prodotto da Salazones Moti e commercializzato da Riunione Industrie Alimentari srl, con data di scadenza 29/09/2019, venduto in unità di peso da circa 2 kg.

Il ritiro, a scopo precauzionale, è stato richiesto per sospetto caso di sindrome sgombroide legato al consumo del tonno in questione. Chi ha già acquistato il prodotto non deve consumare, ma riportarlo al punto vendita. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 010/803344 (interni 211-216-302) oppure all’indirizzo mail qualita@lariunione.it.