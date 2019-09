Torna a Pisa “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana”

Saranno presentate martedì 24 settembre, alle ore 12 in Sala Mappamondi del Rettorato dell’Università di Pisa (Lungarno Pacinotti 43), le iniziative pisane di “BRIGHT – La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana” che si terrà venerdì 27 settembre coinvolgendo tutta la città. L’iniziativa è promossa da Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, CNR, INFN, INGV, EGO Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Il programma pisano – che avrà importanti appendici a Cascina, Livorno, Pontedera e Viareggio – fa parte della “European Researchers Night”, la manifestazione che la Commissione Europea promuove in tutta Europa per creare occasioni d’incontro tra ricercatori e cittadini e per diffondere la cultura scientifica.