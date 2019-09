Tragico incidente in Sardegna: scatta foto e precipita in mare, morto

Tragedia in Sardegna, a S’Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla costa centro occidentale dell’Isola: un uomo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto.

Il corpo non è ancora stato recuperato dall’acqua, in quanto le condizioni meteo avverse stanno rallentando le operazioni dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Guardia costiera.