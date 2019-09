I tumori fanno sempre meno paura: trovato un metodo innovativo per evitare la caduta dei capelli con la chemio

La consueta e terribile caduta dei capelli dopo un trattamento di chemioterapia ha un nemico in più. E’ stato messo a punto un metodo innovativo per evitare uno dei più comuni e psicologicamente devastanti effetti collaterali delle cure contro il cancro. Un team di ricercatori dell’Università di Manchester ha messo a punto un metodo che consente di proteggere il follicolo pilifero dai farmaci anti-tumorali.

Il metodo consiste nell’utilizzare temporaneamente gli inibitori del CDK4/6, farmaco già approvato contro il cancro, per bloccare la divisione cellulare senza promuovere ulteriore effetti tossici nel follicolo pilifero. In test condotti in laboratorio i follicoli piliferi esposti agli gli inibitori del CDK4/6 sono risultati meno sensibili agli effetti dannosi dei taxani, farmaci chemioterapici utilizzati contro diversi tipi di tumore, come quello al seno o al polmone. Come spiega Talveen Purba, che ha coordinato lo studio:

Una parte fondamentale del nostro studio è stata innanzitutto quella di capire come esattamente i follicoli piliferi hanno risposto alla chemioterapia con taxani e abbiamo scoperto che la divisione cellulare alla base del follicolo pilifero è fondamentale per la produzione dei capelli stessi, e le cellule staminali da cui derivano, sono le più vulnerabili ai taxani. Pertanto, dobbiamo proteggere maggiormente queste cellule dagli effetti indesiderati della chemioterapia, ma in modo che il cancro non ne tragga profitto“.

La speranza dei ricercatori è che il loro lavoro possa sostenere lo sviluppo di medicinali in grado di rallentare i bloccare brevemente la divisione cellulare nei follicoli piliferi del cuoio capelluto dei pazienti sottoposti a chemioterapia per mitigare il danno dei capelli indotto dalla chemioterapia.

Questi potrebbero integrare e migliorare l’efficacia degli attuali approcci preventivi, ad esempio l’uso di dispositivi di raffreddamento del cuoio capelluto. I ricercatori sottolineano la necessità di fare più ricerca in questo campo. Come spiega ancora Purba: