Turchia, scienziato rivela il legame tra inquinamento e cancro ma viene arrestato: “ha divulgato info riservate”

Uno scienziato turco è stato condannato oggi a 15 mesi di carcere per aver rivelato i rischi di cancro causati dall’inquinamento tossico nella Turchia occidentale, secondo un giornalista dell’agenzia France Presse sul posto. La corte di Istanbul ha condannato Bülent Sik per “divulgazione di informazioni riservate”, un verdetto che Amnesty International ha definito una “parodia della giustizia”. Sik ha rivelato l’anno scorso i risultati di uno studio condotto tra il 2011 e il 2015 con altri scienziati per conto del Ministero della Salute, collegando la tossicità del suolo, dell’acqua e del cibo con gli alti tassi di tumore in diverse province occidentali.

Lo scienziato ha diversi articoli per il quotidiano Cumhuriyet dopo aver realizzato che il governo non stava prendendo provvedimenti. Lo studio “ha mostrato chiaramente quanto fossero tossiche le risorse idriche”, ha detto Sik ai giornalisti dopo il verdetto. “La decisione della corte mostra che i risultati di uno studio che riguarda direttamente la salute pubblica possono essere nascosti. Questo è inaccettabile “, ha aggiunto. I gruppi per i diritti umani e l’ambiente accusano il governo di non far rispettare le normative ambientali nonostante un boom di casi di cancro in molte parti del Paese. L’area industriale di Dilovasi, situata a circa 80 chilometri da Istanbul e sede di numerosi impianti chimici e metallurgici, è stata particolarmente citata nel rapporto per avere tassi di cancro ben al di sopra della media internazionale.

“Invece di perseguire gli informatori attraverso i tribunali, le autorità turche dovrebbero indagare su questo importante problema di salute pubblica”, ha detto il ricercatore di Amnesty International Andrew Gardner ad AFP.