Ue: Conte, ‘stop polemiche, Gentiloni rappresenta Italia intera’ (2)

(AdnKronos) – Conte ribadisce quindi l’obiettivo di “modificare e rivedere il Patto di stabilità e crescita e fare in modo che queste regole europee assecondino la crescita economica e, soprattutto, lo sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’Europa intera”.

Il premier sottolinea poi la necessità che “l’Europa investa più cospicuamente nel continente africano. è impensabile che l’Europa investa in una misura molto meno consistente di quella che la Cina investe in Africa”.