L’Ue stanzia 117 milioni per il trasporto sostenibile: “Nuove infrastrutture, più sicure e intelligenti”

L’Unione europea ha deciso di investire più di 117 milioni di euro in 39 progetti chiave dedicati al trasporto, che contribuiranno a stabilire connessioni mancanti in tutto il continente, con particolare attenzione alle infrastrutture sostenibili. Lo si legge in una nota ufficiale della Commissione europea. I progetti hanno come obiettivo quello di ridurre il rumore generato dai treni merci, sviluppare e migliorare i collegamenti ferroviari transfrontalieri, e ammodernare le infrastrutture portuali critiche. Violeta Bulc, commissaria responsabile per i Trasporti, ha commentato positivamente l’iniziativa, ribadendo come con questo impegno l’Ue stia “rispettando gli impegni per rendere i trasporti più sostenibili, sicuri e intelligenti“.

Nuovo impulso, dunque, alla transizione verso una mobilità a basse emissioni in Europa, “a partire dalle nostre ferrovie e dai nostri porti“. I progetti saranno sostenuti dal meccanismo di interconnessione in Europa (Mie), il meccanismo finanziario dell’Ue a sostegno delle infrastrutture per il trasporto. In totale, il programma ha fino ad ora sostenuto 795 progetti per un totale di 22,3 miliardi di euro, mobilitando un investimento totale di 47,1 miliardi di euro nel settore dei trasporti.