Ue: tempi lunghi per riforma patto, aperture su investimenti /AdnKronos (2)

(Adnkronos) – Per allargare un poco le maglie e consentire investimenti quanto mai auspicabili in un’economia ormai ferma, potrebbe essere necessaria una comunicazione della Commissione, cosa che Gualtieri non ha confermato (non avrebbe potuto farlo), ma neanche smentito: è “assolutamente prematuro”, ha detto, parlare della possibilità che la Commissione Europea emetta una comunicazione in merito.

E Paolo Gentiloni, prossimo commissario agli Affari Economici, “non è e non sarà il commissario alla flessibilità dell’Italia, ma sarà il commissario al rilancio dell’Europa”, ha scandito il ministro, che è stato presidente della commissione Econ dell’Europarlamento.

Lo stesso Gualtieri ha sottolineato e ribadito più volte che un conto è la manovra economica 2020, un altro il dibattito sulla riforma del patto di stabilità. E’ “ovvio” e “lapalissiano”, ha proseguito il ministro, che il governo italiano “si batte all’interno delle regole” Ue in materia di finanza pubblica, “che comprendono il pieno uso della flessibilità”, come detto da Ursula von der Leyen e come “chiesto da alcuni gruppi politici” nel corso delle discussioni che hanno portato alla sua elezione a prossima presidente della Commissione Europea.