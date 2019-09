UFO: il 29 settembre “Incontri Ravvicinati”, convegno internazionale a Rho

“Domenica 29 settembre 2019, a Rho, in provincia di Milano, ancora una volta si scrive la storia dell’ufologia. Il convegno, dal titolo “Incontri Ravvicinati”, che è tutto un programma, giunto alla terza edizione e che si svolgerà unitamente al VI Congresso Nazionale C.UFO.M., è nato sotto una buona stella fin dalla prima edizione del 2017, quando ha ricevuto una notorietà insperata grazie all’interessamento del noto quotidiano Libero e della stampa per le polemiche sollevate dal patrocinio del comune di Rho. L’edizione del 2018 – spiega il C.UFO.M. in una nota – è stata contrassegnata da un inaspettato avvistamento di un ufo, che si librava proprio sula verticale del Auditorium Padre Reina (dove anche quest’anno si svolgerà l’importante evento, in via Meda 20, ingresso gratuito e senza prenotazione, presenta l’avv. Rossana Papasodaro, coordinatrice C:UFO.M. Lombardia, unitamente al Presidente) con spettatori del convegno che si sono tutti catapultati fuori per l’avvistamento. Le immagini sul web sono eloquenti. Quale sarà la sorpresa di quest’anno? Tutto top secret, per ora. Folle oceanica in entrambi i convegni, con sala sempre piena e quindi oltre 300 spettatori e anche di più, visto che ad un certo punto i posti a sedere non bastavano. Mentre in queste ore imperversano sui media gli avvistamenti ufo, su varie zone d’Italia e di cui si parlerà nell’evento (Rho, Padova, Genova, Narni, Leonessa, Carrara, Bacoli, Salerno, Catania), pubblicati dal C.UFO.M., ecco che a Rho sarà ospite, insieme ad una schiera di contattati, Pierfortunato Zanfretta, introdotto da Riki, che con gli ufo ha a che fare da ben 40 anni. Si tratta di uno dei casi di rapimento alieno tra i più provati della storia con vere e proprie fisiche a sostegno. Racconterà delle ultime vicende della misteriosa scatola che un popolo alieno, i Dargos, gli avrebbe consegnato decine e decine di anni or sono. Grandi ufologi arricchiranno la giornata “aliena”, come il presidente C.UFO.M. Angelo Carannante che relazionerà sugli ufo nella storia, tra antichi astronauti ed interessantissimi collegamenti con i dischi volanti avvistati nell’era contemporanea mostrando immagini veramente forti. Ennio Piccaluga darà risposte alle domande: possibile poi che su asteroidi e pianeti vi siano delle evidenze di vita intelligente? Che cosa ci fa un’antenna parabolica su un asteroide? C’è o c’è stata o ci sono state una o più civiltà non terrestri? Mentre, strane fotografie arrivano dallo spazio. Altra testimonianza su antiche civiltà, la fornirà il formidabile ricercatore Umberto Morazzoni, insieme a Sergio Dos Santos, che svelerà le sorprendenti ricerche sulle Piramidi bosniache che dimostrano come la storia umana come la conosciamo è da riscrivere. Ma, quelli che si vedono nelle opere d’arte, come quadri, sculture, ecc., sono veramente navicelle aliene? Giorgio Di Salvo, studioso di simbologia rinascimentale, cercherà di dare una risposta a questo enigma. Il ricercatore C.UFO.M. Berardino Ferrara illustrerà i risultati dei suoi studi sulla possibilità di incontrare realmente gli alieni e sulla possibilità di superare la velocità della luce. Si consiglia di raggiungere la sala convegni con congruo anticipo vista la prevedibile grande affluenza.”