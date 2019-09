Umbria: Ascani, ‘no automatismo alleanze M5S-Pd, temo sommatoria a freddo

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “L’alleanza coi Cinque stelle, realizzatasi a Roma in circostanze burrascose e complesse, può ovviamente essere replicata laddove si individuino convergenze programmatiche e di visione. Ma non può diventare un automatismo perché diversi restano sensibilità, valori e idee. Siamo diversi e non possiamo improvvisamente fingerci uguali. Nessuno lo capirebbe”. Lo scrive in un lungo post su Facebook Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione ed esponente Pd, ragionando sulle elezioni in Umbria e precisando di essere a favore di un candidato governatore ‘civico’.

“Esistono delle convergenze sulle proposte per l’Umbria? Possiamo discuterne? Possiamo individuare un candidato presidente che non sia solo una sintesi pacifica tra due mondi distinti e distanti, ma che porti anche un valore aggiunto senza diventare la bandiera di uno o dell’altro? Non mi convince l’idea che una sommatoria a freddo possa raccogliere più consenso dei singoli partiti se resta, appunto, tale. L’ho detto al commissario Verini e al segretario Zingaretti – mette in chiaro Ascani – un’operazione di questo tipo, se consumata frettolosamente e senza i dovuti passaggi, rischia tra l’altro di fare un danno al governo che vorrebbe invece rafforzare. Questo è in sintesi quel che penso”.

“Naturalmente -aggiunge- nelle prossime settimane e fino al 27 Ottobre sarò in giro per tutta la nostra Regione a dare il mio contributo per evitare che una terra di pace, di sviluppo, di bellezza venga consegnata alla barbarie salviniana. A quell’aspirante cubista sovraeccitato che considera l’Umbria poco più che uno scalpo da esibire e che non ha alcun interesse a farla crescere”.