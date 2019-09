Unicef: oltre un milione di bambini a rischio per il freddo

L’UNICEF ha l’obiettivo di raggiungere 1,1 milioni di bambini in Medio Oriente e Nord Africa per aiutare a contrastare i rischi di malattie, assenze scolastiche o grave freddo a causa delle anticipate rigide condizioni meteorologiche e temperature arrivate al di sotto dello zero in diverse aree.

UNICEF fornirà assistenza salvavita ai bambini in Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Palestina, Siria e Turchia.

Con risorse limitate e quasi nessun accesso a cure mediche, milioni di bambini nella regione sono vulnerabili a gravi malattie legate al freddo.

Quest’anno l’UNICEF chiede urgentemente supporto prima dell’arrivo dell’inverno per poter raggiungere, insieme con i suoi partner, circa 1,1 milioni di bambini con oltre mezzo milione di kit con abiti invernali e fornendo riscaldamento alle classi per consentire ai bambini di continuare ad accedere all’istruzione in ambienti riscaldati.

Lo scorso anno, con il supporto dei donatori, l’UNICEF ha raggiunto 850.000 bambini con un pacchetto di servizi e aiuti per l’inverno.