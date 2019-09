Uniti per il clima, al via la campagna social #SiamoTuttiGretini

Sensibilizzare sulla crisi climatica e sostenere Greta Thunberg, che lunedì 23 settembre sarà a New York per il Climate Summit. Come? Mettendoci la faccia. E’ questo l’invito del movimento Italian Climate Network che dal 20 al 27 settembre, in occasione della Climate Week, promuove la campagna #SiamoTuttiGretini. Il meccanismo è semplice: basta scattarsi un selfie con la scritta ‘Gretino’ o ‘Gretina’, pubblicarlo sui social inserendo l’hashtag #SiamoTuttiGretini e invitare i propri contatti a fare lo stesso. E’ già online la pagina web siamotuttigretini.com dedicata all’operazione che spiega il progetto, contiene un video manifesto per fare awareness sul cambiamento climatico e una gallery dei selfie.

Già esperti del settore, personaggi famosi, volti televisivi e influencer hanno aderito come invito ai propri seguaci a fare lo stesso, tra questi: Elio di Elio e le Storie Tese, Il Terzo Segreto di Satira, Ilaria Fratoni e Stefania Andriola di Meteo.it, Judith Jacquet di Icona Clima, Luca Perri Rai Scuola, Filippo Thiery Geo-Rai3, Massimo Polidoro Segretario Nazionale Cicap, Isabella Eleodori di Radio Monte Carlo, Max e Tobia di Radio Freccia – Rtl e Vic di Radio Deejay.

“#SiamoTuttiGretini è una campagna di sensibilizzazione sulla crisi climatica in risposta agli attacchi dei negazionisti verso Greta Thunberg, una figura diventata simbolo del Cambiamento Climatico e alle conseguenze che esso avrà su tutti gli aspetti delle nostre vite” dichiara Serena Giacomin, presidente di Italian Climate Network. I negazionisti del cambiamento climatico, sottolinea Giacomin, “sono ancora tanti e hanno preso di mira Greta, arrivando a definirla #gretina. Noi vogliamo ribaltare il significato di questo insulto, per coinvolgere quante più persone possibili in una campagna di solidarietà e sensibilizzazione sui temi ambientali“.