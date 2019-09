Uragano Dorian: alle Bahamas bilancio dei morti “sconcertante”, inviate centinaia di “body bag”

Il bilancio delle vittime dell’uragano Dorian alle Bahamas sarà “sconcertante“: lo ha annunciato – secondo quanto riporta la BBC- il governo dell’arcipelago caraibico, a seguito del passaggio del ciclone che ha messo in ginocchio la regione. Attualmente si parla di circa 30 morti, ma il governo sta inviando 200 “body bag” (sacchi per le salme) alle isole Abaco, l’area più colpita del Paese.

Secondo i funzionari, centinaia, se non migliaia di persone, sono ancora disperse.

“L’opinione pubblica deve prepararsi a un’inimmaginabile informazione sul bilancio delle vittime e sulle sofferenze umane“, ha avvertito il Ministro della Salute Duane Sands.

Attualmente le isole Abaco sono in piena emergenza: ci sono corpi impilati l’uno sull’altro, mancano acqua e cibo, sono state formate milizie per evitare lo sciacallaggio.

La Croce Rossa Internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Grand Bahama e Abacos – circa 13mila immobili – siano state gravemente danneggiate o distrutte dall’uragano. Tantissimi residenti stanno usando i social per cercare di rintracciare amici e familiari e un sito: in particolare il DorianPeopleSearch.com elenca i nomi di oltre 5.500 persone di cui non si hanno notizie da giorni.

Nel frattempo Dorian si sta indebolendo: il National Hurricane Center lo ha declassato a 1ª categoria mentre si avvicina alle coste della Carolina del Nord. I venti soffiano a circa 150 km/h e un ulteriore “lento indebolimento è atteso nei prossimi giorni“, fa sapere il Centro, avvertendo che tuttavia che Dorian dovrebbe restare “un uragano potente“.