Uragano Dorian, l’allerta meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre

L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è che potrebbe coinvolgere anche l’Italia, “sganciando” una perturbazione particolarmente violenta proprio nel cuore del Mediterraneo tra Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13, che potrebbero rivelarsi tre giorni di maltempo particolarmente veemente in tutt’Italia. Eloquenti le mappe del modello americano GFS che evidenzia in modo molto chiaro quest’eventualità (le mappe sono visibili scorrendo la gallery in alto, a corredo dell’articolo).

Ovviamente ne parleremo ulteriormente, in modo approfondito, nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.