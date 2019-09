L’uragano Dorian è un “mostro” con venti di 298km/h: il confronto con i grandi uragani atlantici della storia

L’uragano Dorian è un mostro e su questo non ci sono dubbi. Lo dimostra anche la devastazione totale che ha lasciato nel nord delle Bahamas, con tetti divelti, auto ribaltate, linee elettriche abbattute e gravissime inondazioni. Dorian è un pericolosissimo uragano di categoria 5, ma come si rapporta agli altri grandi uragani atlantici e ad altri grandi cicloni tropicali?

5 uragani di categoria 5 in 4 anni

Ci sono stati 5 uragani di categoria 5 negli ultimi 4 anni. L’uragano Matthew è stato il primo dal 2007, con venti di 265km/h e pressione centrale di 934hPa l’1 ottobre 2016.

Irma ha avuto venti di 290km/h e pressione centrale di 914hPa il 7 settembre 2017.

È stato seguito dall’uragano Maria, che ha colpito con venti di 281km/h e pressione di 908hPa il 19 settembre. Maria ha devastato Porto Rico ed è diventato il terzo ciclone tropicale in termini di costi all’epoca dei fatti.

L’uragano Michael ha raggiunto venti di 257km/h e pressione di 919hPa, compiendo un devastante landfall in Florida il 10 ottobre 2018.

E ora c’è Dorian, nuovo uragano di categoria 5 che minaccia la costa orientale degli Stati Uniti.

Gli uragani atlantici più forti al landfall

Secondo il National Hurricane Center, Dorian si lega all’uragano del Labor Day del 1935 per i venti più forti al landfall con 298km/h. Dorian ha raggiunto i venti massimi al secondo landfall sull’isola di Great Abaco, nell’arcipelago delle Bahamas, alle 18 UTC dell’1 settembre.

Rispetto all’uragano Katrina del 2005

Il tristemente noto uragano Katina di categoria 5, che ha devastato New Orleans nel 2005, ha prodotto venti massimi di 281km/h, rispetto ai 298km/h di Dorian. Ha avuto una pressione centrale minore di 902hPa, rispetto ai 909hPa di Dorian. Katrina, inoltre, era un sistema molto più grande di Dorian.

Rispetto ai tifoni più potenti mai registrati

I paragoni con i tifoni sono sempre difficili, poiché non ci sono altrettanti dati sui tifoni come per gli uragani. Il super tifone Haiyan (2013) e Meranti (2016) sono noti per le velocità del vento più alte registrate in 1 minuto con 315km/h, molto più alti dei 298km/h di Dorian. Ci sono stati anche super tifoni notevolmente più forti di questi. Il super tifone Ida del 1958, per esempio, con una pressione minima di 877hPa, ha prodotto venti di 325km/h.

Rispetto all’uragano Patricia

L’uragano Patricia (categoria 5) si è intensificato nel ciclone tropicale più intenso mai registrato nel Pacifico occidentale, al largo del Messico occidentale. Ha raggiunto una pressione centrale di 872hPa e l’attuale record di venti per 1 minuto di 345km/h il 23 ottobre del 2015, notevolmente più alti di quelli di Dorian. Fortunatamente ha raggiunto il picco in acque aperte e non ha colpito la terraferma con questa intensità.