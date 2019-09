L’uragano Dorian stazionario sulle Bahamas da oltre 24 ore: Grand Bahama devastata, case invase dall’acqua fino al primo piano [VIDEO SHOCK]

L’uragano Dorian si è indebolito alla categoria 3, portando venti di 201km/h. Nonostante l’indebolimento però, rimane stazionario, centrato a nord della parte centrale dell’isola di Grand Bahama, dove è riportata una Storm Surge (innalzamento del livello del mare) catastrofica. Alcune parti di Grand Bahama, soprattutto la parte centrale, hanno trascorso ben oltre 12 ore sotto i venti di massima intensità dell’uragano Dorian.

Dalle prime ore di oggi, 3 settembre, l’uragano è un sistema di categoria 3 con venti massimi di 201km/h e una pressione centrale di 950hPa. Probabilmente, l’indebolimento è frutto di molteplici meccanismi, tra cui l’ERC (ciclo di sostituzione dell’eyewall, ossia il “muro dell’occhio”). Anche l’oceano più freddo al di sotto dell’uragano avrà prodotto un certo indebolimento.

Dorian è rimasto stazionario per almeno 12-15 ore e in generale sull’isola di Grand Bahama per oltre 24 ore. Qualsiasi tregua portata dal graduale indebolimento è stata compensata dall’estesa esposizione ai venti violenti e ad una grande Storm Surge, che localmente ha raggiunto i 6-7 metri. Oltre metà dell’area intorno a Freeport, a Grand Bahama, è sott’acqua.

Nel bel mezzo dell’emergenza, i residenti delle Bahamas si sono affidati ai social media per documentare il disastro che sta colpendo la loro terra. Sono catastrofiche le condizioni nell’arcipelago, come mostrano i terrificanti video che trovate in fondo all’articolo. Lo stallo di Dorian ha portato una devastazione senza precedenti: oltre 13.000 case distrutte e almeno 5 vittime confermate. Le terribili immagini mostrano persone intrappolate nelle loro case, alcune costrette a rifugiarsi sul tetto o in cima agli armadi. Tutto quello che emerge è la paura e la disperazione che gli abitanti dell’arcipelago stanno affrontando in queste ore drammatiche. In uno dei video, si può vedere l’acqua che dopo aver completamente sommerso il piano terra di una casa, ha invaso anche il primo piano: davvero scioccante.

L’uragano Dorian ha compiuto il suo primo landfall a Elbow Cay, nelle isole Abacos, poi un secondo landfall sull’isola di Grand Abaco e un terzo sull’estremità orientale dell’isola di Grand Bahama. I venti massimi erano di 297km/h durante i primi due landfall, scesi a 290km/h durante il terzo.

Dorian dovrebbe dirigersi presto verso nord-nordovest, parallelamente alla costa della Florida. Attualmente i modelli non indicano alcun landfall in Florida e sembra improbabile che ciò avvenga. Dorian potrebbe anche smettere di indebolirsi mentre completa il ciclo di sostituzione dell’eyewall e iniziare a muoversi sulle acque più calde a nord, probabilmente rimanendo un sistema di categoria 3 o rafforzandosi nuovamente fino alla categoria 4. Per gran parte delle Bahamas e delle parti centrali e settentrionali della costa orientale della Florida è in vigore un’allerta uragano. Milioni di persone sono state evacuate dalla Florida alla Georgia fino al North Carolina.