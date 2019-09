Uragano Dorian stazionario sulle Bahamas, poi si dirigerà “pericolosamente” verso la Florida

L’uragano Dorian è stato declassato a categoria 3, con venti che soffiano ancora fino a 200 km/h: resta “stazionario” appena a nord dell’isola di Grand Bahama, secondo quanto reso noto dal National Hurricane Center statunitense.

Dorian continuerà a imperversare nell’area per buona parte della giornata di oggi, prima di muoversi lentamente in direzione nordovest, “avvicinandosi pericolosamente alle coste orientali della Florida“.

L’occhio del ciclone, tra i più distruttivi nella storia degli Stati Uniti, si trova ad una cinquantina di chilometri da Freeport, capitale di Grand Bahama.

Dorian dovrebbe proseguire poi verso nord fino ad arrivare molto vicino alle coste della Georgia e della Carolina del Sud tra mercoledì notte e giovedì, per toccare terra nella Carolina del Nord successivamente nella giornata di giovedì.

Nei prossimi due giorni è previsto un “graduale indebolimento” dell’uragano, ma l’NHC stima che rimarrà comunque di una “potente” perturbazione.