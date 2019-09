L’uragano Dorian tocca terra in North Carolina con venti di 150km/h: ancora molto pericoloso

L’uragano Dorian, adesso di categoria 1 con venti a 150km/h, ha toccato terra in North Carolina ma il Centro nazionale degli uragani statunitense avverte che nonostante il declassamento è ancora molto pericoloso. L’uragano porta piogge torrenziali e si muove lentamente, a 22km/h, sferzando così per più tempo le zone su cui passa. In Virginia, stato vicino, le condizioni sono ancora di tempesta tropicale. Il vento ha forza di uragano nel raggio di 75 chilometri dall’occhio e forza di tempesta tropicale in un raggio di 350 chilometri. Dorian è considerato estremamente pericoloso anche perché può portare forti piogge, l’aumento del livello del mare, inondazioni e piccoli tornado. Dorian ha sferzato la maggior parte della costa sud-orientale dalla Florida e delle due Caroline nei giorni scorsi prima che il suo occhio approdasse questa mattina nella Carolina del Nord. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti afferma che Dorian dovrebbe accelerare mentre si sposta verso il New England prima di lasciare gli USA domani e approdare in Nuova Scozia in Canada.