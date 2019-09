Uragano Dorian, un uomo ha visto un tornado distruggere la sua casa attraverso il videocitofono [VIDEO]

Jason Sawyer e sua moglie stavano seguendo un live dell’uragano Dorian mentre sferzava Emerald Isle, in North Carolina, dove hanno una casa, quando la connessione internet si è interrotta. L’uomo ha così deciso di controllare la telecamera del suo citofono ed è così che ha visto la sua casa spazzata via da un tornado. “Abbiamo ricevuto notizie di un tornado nell’area. Così abbiamo controllato la storia e abbiamo visto il video”, ha dichiarato Sawyer alla CNN.

Il video della telecamera del citofono, che potete trovare in fondo all’articolo, mostra il vento salire sempre più di intensità a causa del tornado, uno dei 24 provocati dall’uragano Dorian in alcune zone delle Carolina. Il vento finirà per sollevare la casa e il tutto sarà ripreso dalla telecamera, prima che la connessione si interrompa.

La coppia, che fortunatamente non era nella casa di Emerald Isle durante il passaggio dell’uragano, ha subito capito che la loro proprietà era stata distrutta. “È stato surreale vederlo succedere. Il suono è la parte più rilevante e sottolinea quanto sia stato potente il tornado. Dovrebbe servire da avvertimento a chiunque pensi di poter “aspettare che passi”. Tutti erano preoccupati per l’uragano e nessuno ha mai considerato una tromba marina trasformata in tornado”, ha aggiunto Sawyer. I tornado sono comuni nelle bande temporalesche degli uragani e delle tempeste tropicali, soprattutto nel quadrante anteriore destro dei sistemi. I tornado tendono ad essere brevi ma sono in grado di provocare gravi danni e soprattutto con poco, se non nessun preavviso.