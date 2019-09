“Grazie al primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis, per le sue cortesi e gentili parole avendo detto che senza l’aiuto degli Stati Uniti e mio ci sarebbero stato un numero di vittime ben maggiore“: lo ha scritto su Twitter il presidente Trump in riferimento alla devastazione lasciata dall’uragano Dorian. “Di questo io do tutto il merito alla Fema, alla Guardia costiera Usa e al coraggioso popolo delle Bahamas“, ha aggiunto il tycoon.