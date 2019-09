Uragano Dorian: l’attore Tyler Perry porta aiuti alle Bahamas con il suo aereo personale e salva donna incinta

La star di Hollywood Tyler Perry, regista e attore di successo, tra gli interpreti del film “Vice” sulla vita di Dick Cheney, con il suo aereo personale ha fatto due volte la spola tra Stati Uniti e isole Abaco per portare acqua, medicine, sacchi a pelo e altri prodotti di prima necessità alle Bahamas, devastate dall’uragano Dorian. E sulla strada di ritorno, Perry ha anche imbarcato alcune persone, tra cui una donna incinta che aveva bisogno di cure mediche. Perry ha postato la notizia su Instagram, promettendo di aiutare la popolazione a ricostruire tutto. “A tutte le fantastiche persone delle Bahamas che mi hanno dato il benvenuto – ha scritto – e mi hanno considerato un figlio adottivo, voglio che sappiate che non vi lascio, e appena possibile sarò di nuovo lì per fare tutto quello che serve per far rinascere l’isola meglio e più forte di prima. Non siete solo nel mio cuore e nelle mie preghiere, ma nel mio sangue“.

Non è la prima volta che Perry interviene per aiutare chi ha bisogno. Una volta, sotto Natale, versò 430 mila dollari per saldare le rate dei clienti di due store di Walmart ad Atlanta, la sua città. In un’altra occasione, dopo aver visto sulla CNN un servizio sui parrocchiani rimasti senza luogo di culto, dopo l’uragano Sandy, Perry inviò aiuti perché potessero avere di nuovo una chiesa in cui pregare. Da ragazzo aveva deciso di cambiare nome per prendere le distanze del padre che, per anni, aveva picchiato lui e la madre. Ma da adulto, Perry lo aveva perdonato dopo aver scoperto la storia degli abusi subiti dal padre da bambino. “Se non perdoni – disse in un’intervista del 2012 – resterà dentro di te sempre qualcosa che bloccherà la tua crescita“.