Uragano Dorian, gli ultimi aggiornamenti: decine di morti alle Bahamas, vasti blackout in North e South Carolina

Le autorità delle Bahamas hanno reso noto che l’ultimo bilancio ufficiale dell’uragano Dorian è salito ad almeno 30 vittime, mentre rimane ancora imprecisato il numero dei dispersi.

Circa 220mila utenze in South Carolina sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta, secondo quanto riferito dalle società elettriche locali. Tra le città maggiormente colpite dal blackout la storica Charleston, Berkeley e Dorchester.

Il numero di case e aziende disalimentate sale a 267mila con la vicina North Carolina.

Nel frattempo la Casa Bianca difende Donald Trump per aver indicato anche l’Alabama tra gli Stati che potevano essere colpiti dall’uragano Dorian. In una nota, il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente, ammiraglio Peter Brown, spiega di aver esaminato insieme al tycoon non solo le previsioni ufficiali del National Hurricane center ma anche “altri prodotti, compresi vari modelli meteo e grafici” che “mostravano un possibile impatto della tempesta ben al di fuori del previsto cono ufficiale. I commenti del presidente erano basati sul briefing di quella mattina sull’uragano Dorian, che includeva la possibilità di venti di tempesta tropicale nell’Alabama sudorientale“. Secondo Brown, il tragitto di Dorian è cambiato, tanto che alcune aree inizialmente a rischio sono state risparmiate, come Porto Rico e Florida meridionale.