Uragano Dorian, Unicef: alle Bahamas 1,5 tonnellate di aiuti

L’Unicef ha annunciato l’arrivo a Nassau, Bahamas, di un aereo che trasporta quasi 1,5 tonnellate di aiuti che contribuirà a garantire l’accesso all’acqua potabile per oltre 9.500 bambini e famiglie colpiti dall’uragano.

La prima fornitura di aiuti umanitari dell’Unicef è stata trasportata dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e comprende oltre 400mila pasticche per la depurazione dell’acqua, diversi serbatoi da 5mila litri per almeno 2mila persone e mille taniche, con piani per la distribuzione di questi aiuti alle comunità colpite nei prossimi giorni.