Uragano Dorian, venti di 298km/h, pressione di 910hPa e 6 landfall: i numeri di una tempesta che non sarà facilmente dimenticata

L’uragano Dorian è stato una tempesta molto intensa che non sarà dimenticata molto facilmente. Come tempesta di categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson, ha colpito incessantemente il nord delle Bahamas per due giorni con venti devastanti e una catastrofica Strom Surge che hanno decimato le isole Abaco e Grand Bahama. Prima che Dorian raggiungesse le coste degli Stati Uniti, sebbene molto più debole di prima, aveva già lasciato il suo segno negli archivi.

I numeri dell’uragano Dorian:

2km/h , il grande uragano più lento in un periodo di 24 ore

, il grande uragano più lento in un periodo di 24 ore 6 landfall , inclusi i 3 nelle Bahamas come uragano di categoria 5

, inclusi i 3 nelle Bahamas come uragano di categoria 5 47,6 di energia ciclonica accumulata (ACE)

di energia ciclonica accumulata (ACE) 910hPa , la pressione minima raggiunta nell’occhio di Dorian alla massima intensità

, la pressione minima raggiunta nell’occhio di Dorian alla massima intensità 298km/h , venti massimi con raffiche di oltre 354km/h

, venti massimi con raffiche di oltre 354km/h 15 giorni, il tempo in cui Dorian è stato un sistema tropicale attivo.

Ecco i dettagli di alcune delle statistiche più rilevanti dell’uragano Dorian.

Venti e pressione

Alla sua massima intensità, Dorian è stato un potente uragano di categoria 5. Per il 4° anno di fila c’è stato un uragano di categoria 5 nell’Atlantico. Questo periodo è iniziato nel 2016 con l’uragano Matthew, poi ci sono stati Irma e Maria nel 2017 e Michael nel 2018. Dorian è stato il più forte del gruppo con venti di 298km/h e raffiche di oltre 354km/h. Questi venti potentissimi rendono Dorian il secondo uragano più forte mai registrato ad aver compiuto un landfall nell’Atlantico, dietro solo all’uragano Allen, che ha avuto venti di 305km/h nel 1980. È anche l’uragano più forte ad aver mai toccato terra alle Bahamas.

Oltre ai venti, anche la pressione centrale di Dorian è scesa a livelli notevoli. Quando era alla sua massima intensità, la pressione è scesa a 910hPa. Questa è la nona pressione più bassa misurata nell’occhio di un uragano dal 1980.

Triplo landfall alle Bahamas

Mentre cresceva di intensità, Dorian ha mancato di poco Porto Rico. Dopo aver raggiunto la sua massima intensità, ha compiuto un catastrofico landfall nel nord delle Bahamas. Il primo landfall è avvenuto a Elbow Cay (isole Abaco) l’1 settembre alle 12:30 EDT. Alle 14 EDT, ha compiuto un secondo landfall sull’isola di Great Abaco. Alle 23, l’occhio della tempesta ha toccato terra nell’estremità orientale dell’isola di Grand Bahama. Dopo aver colpito le Bahamas, Dorian si è diretto verso la costa statunitense, compiendo un 5° landfall a Cape Hatteras, North Carolina, alle 8:35 EDT di venerdì 6 settembre. Il 6° landfall è arrivato alle 19:15 del giorno dopo in Nuova Scozia, Canada.

Dorian in stallo sulle Bahamas

Mentre Dorian passava sull’isola di Grand Bahama, si è fermato in stallo sull’isola. Questo ha devastato il nord delle Bahamas, lasciando alcune aree in balia della furia dell’uragano di categoria 5 per più di un giorno. Nell’arco di 24 ore, la velocità media di Dorian è stata di 2km/h, la velocità più bassa per qualsiasi grande uragano da quando sono iniziate le registrazioni nel 1851, secondo Robert Rohde, scienziato della Berkeley Earth. Per un periodo in questa finestra di 24 ore, la tempesta è stata totalmente stazionaria. “La maggior parte delle persone può camminare più velocemente dei meri 2km/h con cui ha avanzato Dorian”, ha scritto Rohde su Twitter.

La lunga vita di Dorian

Il lento movimento di Dorian ha contribuito a far sì che questo uragano vivesse più a lungo di molti altri. La vita di due settimane inserisce Dorian nel primo 10% di tutte le tempeste a cui è stato assegnato un nome nell’era satellitare, secondo Phil Klotzbach, meteorologo della Colorado State University. Sabato 7 settembre è stato il 15° giorno in cui Dorian è stato un ciclone tropicale attivo dal 24 agosto, giorno in cui è diventato per la prima volta una depressione tropicale. Tuttavia, questo non si avvicina minimamente al record di tutti i tempi per la tempesta più longeva dell’Atlantico. Questo record appartiene all’uragano San Ciriaco del 1899 che è stato classificato come uragano per 4 settimane.

L’energia ciclonica accumulata di Dorian è più alta di quella di intere stagioni atlantiche passate

Un modo per mettere a confronto diverse tempeste è la scala dell’energia ciclonica accumulata (ACE). “Più alta è l’ACE di ogni tempesta, più crea impatti più forti e potenzialmente più alti”, spiega Dan Kottlowski, esperto di uragani di AccuWeather. Fino a sabato 7 settembre, l’ACE di Dorian era di oltre 47, secondo la Colorado State university. Questo rappresenta oltre l’85% dell’ACE di tutte le tempeste combinate nella stagione degli uragani atlantici del 2019 finora. L’ACE di Dorian è più grande anche di 13 stagioni degli uragani piene, secondo Klotzbach. “L’ACE di Katrina è stato di 20. L’ACE di Michael è stato di 12. Entrambe queste tempeste sono state ovviamente molto forti, ma nessuna è stata molto longeva”, ha dichiarato Klotzbach ad AccuWeather. Invece, il potente e longevo uragano Irma del 2017 ha avuto un’ACE di 65.

Possibile record per altezza delle onde

Potrebbero essere stati stabiliti nuovi record per l’altezza delle onde grazie all’uragano Dorian. Sembrerebbe che una boa al largo della costa di Terranova abbia misurato onde di 30,7 metri con un’altezza d’onda di 14,9 metri.