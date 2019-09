USA: in calo il numero di aborti, migliora la contraccezione

Secondo i dati raccolti dall’Istituto Guttmacher, che ha condotto un’analisi sul tema, il numero di aborti effettuati negli Stati Uniti è nuovamente diminuito tra il 2014 e il 2017 per raggiungere un livello storicamente basso, un possibile effetto di un miglioramento della contraccezione.

Nel 2017 sono stati effettuati poco più di 862.000 aborti, in calo del 7% rispetto al 2014, parte di una lunga tendenza. Nel 2000 ci sono stati 1,3 milioni di aborti negli Stati Uniti e 1,1 milioni nel 2010, secondo l’analisi. Con 13,5 aborti indotti per 1.000 donne in età riproduttiva, il tasso di aborto nel 2017 ha raggiunto il livello più basso da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1973 ha legalizzato il diritto delle donne ad abortire.