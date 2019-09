Usa, entrano nell’Area 51: arrestati due youtuber olandesi

Entrano nell’area 51: pessima esperienza per due giovani youtuber olandesi che volevano curiosare nella mitologica Area 51. Sono stati arrestati in Nevada e condannati a un anno di carcere. Ties Granzier, 20 anni, e Jacob Sweep, 21, sono stati intercettati dalla polizia della contea, quando ormai si erano addentrati in auto, per circa cinque chilometri, dentro l’area militare, considerata una delle piu’ inaccessibili e misteriose al mondo.

Da piu’ di trent’anni l’Area 51 alimenta teorie cospirazioniste secondo cui e’ qui, nei sotterranei della base militare, che il governo americano conserva la prova dell’esistenza degli extraterrestri: il corpo congelato di almeno un alieno. I due olandesi si sono difesi, dicendo di aver risposto a un appello lanciato su Facebook in cui si invitava a invadere l’area per “vedere gli extraterrestri”, al grido di “nessun potra’ fermarci”. Invece i due turisti sono stati subito bloccati e arrestati.

Ties e Jacob hanno detto di non conoscere l’inglese e quindi di non aver capito che il cartello “No Trespassing” vietasse l’accesso. Uno dei due ha negato di essere uno youtuber, ma nell’auto gli agenti hanno trovato telecamere, telefonino, un pc e un drone. Processati subito, i due sono stati condannati a un anno di carcere, pena sospesa se accetteranno di pagare 2.280 dollari ciascuno entro domani, giorno in cui potrebbero essere rilasciati. Gli olandesi hanno gia’ annunciato che lo faranno. “Non volevamo creare problemi – ha ammesso Granzier – abbiamo imparato dai nostri errori”.