USA: lo Stato di New York vieta la vendita di sigarette elettroniche

Dopo il Michigan, New York è diventato il 2° Stato USA a vietare la vendita delle sigarette elettroniche aromatizzate: l’accusa è l’incitazione dei giovani a svapare, avere provocato 7 vittime e centinaia di casi di malattie respiratorie.

Unica eccezione le e-cig aromatizzate al tabacco e al mentolo.

Il provvedimento, immediatamente in vigore, è stato deciso dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore Andrew Cuomo.