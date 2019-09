Vaccini: Gavi riceve il premio Lasker ~ Bloomberg Public Service Award 2019

La Fondazione Albert e Mary Lasker ha annunciato oggi che Gavi, la Vaccine Alliance ha ricevuto il prestigioso premio di servizio pubblico Lasker ~ Bloomberg 2019 per aver fornito un accesso prolungato ai vaccini per l’infanzia nei paesi più poveri del mondo, salvando milioni di vite e mettendo in evidenza il potere dell’immunizzazione per prevenire le malattie.

“È un grande onore per noi ricevere un premio così prestigioso”, ha dichiarato Seth Berkley, CEO di Gavi the Vaccine Alliance. “Dalla sua creazione nel 2000 a Davos, Gavi ha permesso ai bambini più vulnerabili del mondo di ricevere i vaccini di cui hanno bisogno per vivere una vita sana e di successo. Il nostro lavoro collettivo come Alleanza ha evitato oltre 13 milioni di morti nei paesi in via di sviluppo mentre la mortalità infantile è stata dimezzata in gran parte grazie all’immunizzazione. Non potrei essere più orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme”.

Gavi ora aiuta a immunizzare circa la metà dei bambini del mondo attraverso un partenariato pubblico-privato unico che riunisce governi, donatori privati, industria, organizzazioni della società civile e organizzazioni internazionali per offrire programmi di vaccinazione salvavita nei paesi a basso reddito. Guidato dalla leadership del paese, Gavi offre vaccini a un costo inferiore supportando i paesi a costruire un programma di immunizzazione sostenibile prima di passare dal supporto Gavi.

“A nome delle centinaia di migliaia di vaccinatori, operatori sanitari e partner che compongono la nostra alleanza per i vacci, siamo lieti di ricevere il premio di servizio pubblico Lasker ~ Bloomberg”, ha dichiarato il dott. Ngozi Okonjo-Iweala, presidente del consiglio di amministrazione di Gavi. “Tutti i bambini, indipendentemente dal fatto che siano ragazze o ragazzi, dove vivano o quanto siano poveri, hanno il diritto di essere protetti dalle malattie mortali. Tuttavia, quasi 20 milioni di bambini stanno ancora perdendo un ciclo completo dei vaccini più elementari e oltre 10 milioni non ricevono nemmeno la prima dose. Basandosi su quasi due decenni di progressi costanti, Gavi raddoppierà gli sforzi nei prossimi anni per estendere i servizi di immunizzazione a quelle comunità perse oggi”.

Ogni anno dal 1945, la Fondazione Lasker ha assegnato una serie di premi ad alcune delle persone e istituzioni più affermate coinvolte in scoperte biologiche innovative e ricerche nella salute clinica. Il premio di servizio pubblico Lasker ~ Bloomberg viene assegnato a individui o organizzazioni eccezionali il cui impatto sulla salute pubblica o sul servizio pubblico ha ampliato le possibilità per la ricerca medica e le scienze della salute.

La Fondazione Lasker presenterà ufficialmente il Premio del servizio pubblico a Gavi, la Vaccine Alliance durante una cerimonia che si terrà il 20 settembre a New York.

Dal 2000, Gavi ha sostenuto oltre 460 presentazioni e campagne di vaccini, fornendo finanziamenti per l’approvvigionamento di vaccini e rafforzando i sistemi sanitari. Gavi finanzia anche le scorte globali di vaccini contro il colera, la febbre gialla e la meningite e supporta la prevenzione del morbillo. Gavi stimola la diffusione di nuovi vaccini, come il vaccino contro l’Ebola, che viene ora utilizzato nella Repubblica Democratica del Congo. Gavi è finanziato con contributi di governi, fondazioni e settore privato.

L’Alleanza ha recentemente presentato in Giappone il piano di investimento 2021-25, invitando i donatori a sostenere i piani per immunizzare altri 300 milioni di bambini nei paesi in via di sviluppo contro malattie mortali, salvando altri otto milioni di vite. Tale processo culminerà in un evento speciale ospitato dal governo del Regno Unito, a metà del 2020.