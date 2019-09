Venezia: A4 chiusa a San Stino di Livenza per incidente

Venezia, 12 set. (AdnKronos) – Incidente in A4 fra un’autovettura e un autocarro: ferito il conducente del veicolo leggero. Il sinistro è accaduto verso le 14 di oggi, fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste dove il traffico è attualmente bloccato. Chiuso lo svincolo in entrata a San Stino di Livenza verso Trieste e consigliata l’uscita di San Stino di Livenza. Sul posto il personale di Autovie, la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco ‘ per estrarre il ferito dalla vettura ‘ l’Elisoccorso e il 118.

Attualmente ci sono code fra San Donà di Piave e Portogruaro in direzione Trieste e fra Portogruaro e San Stino verso Venezia. Incolonnamenti anche fra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia