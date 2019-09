Venezia: più iscritti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia

Venezia, 10 set. (AdnKronos) – A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell’infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: “Sono dati incoraggianti – ha commentato l’assessore comunale alla Politiche educative Paolo Romor – che testimoniano l’efficacia del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e il riconoscimento della qualità dei servizi offerti”.

A confermare il gradimento delle scuole del territorio da parte degli utenti anche i risultati della più recente indagine di customer satisfaction realizzata dal Comune, che vede la valutazione complessiva dei servizi offerti attestarsi su un punteggio medio di 8,86 su 10 per gli asili nido e 8,53 per le scuole dell’infanzia. “Risultati – ha aggiunto Romor – per i quali dobbiamo ringraziare il grande lavoro di squadra di maestre, personale ausiliario e di cucina, lavoratori dei servizi amministrativi e di progettazione educativa”.

L’assessore ha poi ricordato le recenti delibere di Giunta che hanno consentito il mantenimento della XXV Aprile alla Giudecca e di tutte le sezioni delle scuole Comparetti a Cannaregio e Gori a Zelarino, dove, come previsto dal regolamento per le scuole dell’infanzia comunali, si sarebbe potuto procedere ad un accorpamento, concentrando i bambini in classi più numerose. “Anche questi sono segnali concreti – ha commentato Romor – dell’attenzione che l’Amministrazione riserva all’ambito educativo e scolastico, operando per garantire continuità e qualità didattica”.