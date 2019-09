Venezia: Rigassificatore Adriatic Lng festeggia 10 anni di attività (2)

(AdnKronos) – Attraverso la tecnologia della rigassificazione il terminale Adriatic LNG consente la ricezione di gas naturale liquefatto, risolvendo il limite fisico che caratterizza i gasdotti. Grazie a questa maggiore flessibilità, Adriatic LNG a oggi ha importato gas naturale liquefatto da 8 Paesi, prima inaccessibili: prevalentemente dal Qatar ma anche da Egitto, Trinidad e Tobago, Guinea Equatoriale, Norvegia, Nigeria, USA e Angola. Ampliando il ventaglio delle fonti, il terminale contribuisce significativamente alla diversificazione degli approvvigionamenti, aumentando la sicurezza del sistema energetico nazionale e riducendo la dipendenza da singoli fornitori.

Nel 2018 l’Italia ha consumato 72,7 miliardi di metri cubi di gas di cui circa 67,9 miliardi di metri cubi (93%) provenienti da importazioni e circa 5,5 miliardi (7%) da produzione nazionale. Parallelamente alla diminuzione della produzione nazionale, è aumentata l’incidenza delle importazioni che nel 2018 sono avvenute per circa l’87% tramite gasdotti e per il 13% tramite terminali di rigassificazione (dati MISE).

Dopo i primi dieci anni caratterizzati da performance eccellenti – il terminale è tra i più utilizzati in Europa con un tasso di utilizzo pari all’81% nel 2018, che sale al 96% nei primi otto mesi del 2019 – Adriatic LNG guarda alle sfide del futuro: il terminale si sta preparando ad accogliere le navi metaniere di ultima generazione, le Q-Flex, che possono trasportare fino 217.000 metri cubi di GNL.