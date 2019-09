Vent’anni di INGV: in viaggio verso il futuro, l’evoluzione delle Geoscienze

Tante manifestazioni che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) organizza in occasione del Ventennale dalla sua costituzione nelle giornate di domenica 29 settembre, lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre p.v. che vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti.

L’Istituto, nato con il D.Lgs. n. 381 del 29 settembre 1999 dalla fusione di cinque Enti, l’Istituto Nazionale di Geofisica di Roma (ING), l’Osservatorio Vesuviano di Napoli (OV), l’Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania (IIV), l’Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo (IGF) e l’Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico di Milano (IRRS), organizza una serie di incontri, convegni e presentazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi dell’Ente.

A Roma, domenica 29 settembre 2019, la sede centrale aprirà le sue porte al pubblico dalle 10:00 alle 19:00 con un Open Day straordinario. Verranno presentate le molteplici attività dell’Ente attraverso cinque percorsi espositivi dedicati alle ricerche sull’ambiente, sui vulcani e sui terremoti.

Nella sala conferenze si terranno incontri divulgativi con gli intermezzi musicali curati dall’associazione Emusic che realizza, tra l’altro, musica utilizzando i suoni della Terra. Verranno aperte le porte della Sala di monitoraggio sismico e da maremoto. In tutti i percorsi è stato previsto uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. I bambini più piccoli ed i ragazzi più grandi potranno visitare i percorsi insieme ai loro genitori.

Le prenotazioni per i percorsi saranno effettuate direttamente all’arrivo in Istituto. Inoltre, lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre si terranno gli incontri istituzionali che prevedono la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione e della Ricerca.

Nei pomeriggi del 30 settembre e del 1° ottobre si terranno due convegni a carattere scientifico rivolti alle Università, agli Enti di Ricerca e agli Ordini professionali.

Le manifestazioni per la ricorrenza del nostro Ventennale non finiscono qui: proseguiranno in tutte le Sezioni e Sedi dell’INGV secondo un calendario di eventi che sarà via via comunicato.