Vienna la città più vivibile al mondo per l’Economist: è il 2° anno consecutivo

Per il 2° anno consecutivo Vienna viene incoronata città più vivibile del mondo, secondo la classifica stilata dalla Economist Intelligence Unit, l’unità di ricerca e analisi affiliata al settimanale The Economist.

La capitale austriaca ha ottenuto un punteggio di 99,1 punti, piazzandosi davanti a Melbourne che si ferma a 98,4 dopo essere rimasta per diversi anni in testa, e a Sydney con 98,1 punti.

Ogni anno il settimanale valuta 140 città, su una scala di 100 punti, in base a una serie di indicatori (livello di vita, criminalità, rete dei trasporti, accesso all’istruzione e alla sanità, stabilità economica e politica). Per la prima volta, quest’anno, la classifica integra un parametro che tiene conto degli effetti del cambiamento climatico sulla qualità della vita.

La top 10 è dominata da Australia e Canada, (che hanno tre città ciascuna), e Giappone (due città), mentre l’unica altra città europea che vi compare oltre a Vienna è Copenaghen. Parigi perde 6 posti scendendo al 26° per l’impatto delle proteste dei gilet gialli.

Ecco i primi 10 posti:

Vienna

Melbourne

Sydney

Osaka

Calgary

Vancouver

Toronto

Tokyo

Copenaghen

Adelaide

Nessuna città italiana in cima alla lista. Londra e New York si piazzano rispettivamente al 48° e 58° posto.

Le città meno vivibili al mondo, secondo l’Economist sono le seguenti 10: