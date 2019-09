Ha vinto il più alto premio della storia al Superenalotto ma non si è mai fatto vivo: adesso i 209 milioni rischiano di tornare allo Stato

E’ in assoluto il vincitore più fortunato e – almeno teoricamente – più ricco della storia della lotteria in Italia, ma a ritirare il suo premio milionario non si è ancora presentato. A dare notizia di questa vicenda che sta facendo scalpore in tutta la penisola è il quotidiano “il Giorno“. La tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando da 209 milioni si trova a Lodi, ed è il bar tabacchi Marino. Il fatidico e tanto agognato ‘sei’ è stato messo a segno il 13 agosto e rischia di fare ancora notizia, finendo in un nulla di fatto.

Le titolari Marisa Caserini e Sara Poggi, madre e figlia, hanno dichiarato di non avere idea di chi possa essere il vincitore. In ogni caso, chiunque esso sia, ha tempo fino al 14 novembre per reclamare e incassare il montepremi, che in seguito andrebbe a finire nelle casse dell’Erario, tornando allo Stato. Dal 2010 ad oggi, considerando solo Lotto e lotteria, non sono stati ritirati premi per oltre 350 milioni.