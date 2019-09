Violenta scossa di terremoto in Pakistan: almeno 4 morti e 50 feriti a Mirpur

Una violenta scossa di terremoto ha colpito alle 11:01 UTC un’area densamente popolata in Pakistan.

Il sisma magnitudo 5.9, ha creato il panico, la popolazione è fuggita per le strade, si sono registrati danni a persone e cose. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Mirpur, a circa 33 km a nord di Jhelum, nella provincia agricola del Punjab.

Il terremoto è stato localizzato a 10 km di profondità ed è stata nettamente avvertita in una vasta area.

Almeno quattro persone hanno perso la vita, e si contano almeno 50 feriti.