Violento incendio in un’azienda di Avellino: nube di fumo invade la città, “rimanete in casa” [VIDEO]

Un violento incendio è divampato alla Igs, un’azienda insediata nel Nucleo industriale di Avellino che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio nel piazzale esterno all’azienda dove erano state stoccate le produzioni.

Il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi.

Sul posto anche i tecnici dell’Arpac per valutare le sostanze tossiche rilasciate nell’aria e nell’ambiente circostante.

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo. Evacuati, a titolo precauzionale, gli stabilimenti nei pressi della fabbrica.

La nube di fumo che si sta sviluppando è arrivata fino al centro città.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, invita i cittadini a rimanere in casa. Dall’amministrazione è partito l’invito, in via precauzionale, a rimanere in casa e chiudere le finestre.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha allertato tutte le stazioni irpine, ma anche quelle regionali. Sul posto continuano ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco. Tenuto sotto controllo anche un distributore di carburante nei pressi della fabbrica in fiamme.

Uno dei vigili del fuoco intervenuti è rimasto vittima di un leggero malore da cui si è ripreso subito dopo l’intervento dei sanitari. L’incendio è stato comunque circoscritto ed è tenuto sotto controllo.