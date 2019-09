“Virus letale per soggetti fragili in questa stagione”: gli esperti lanciano l’allarme, bisogna essere preparati

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha voluto mettere in allerta la popolazione circa la stagione di influenza che sta arrivando, decisamente più aggressiva rispetto alla scorsa.

“Quella scorsa è stata tra le due peggiori degli ultimi anni per numero di casi, pur essendo partita un po’ in sordina. Quest’anno le prime previsioni che si possono fare, soprattutto sulla base dell’andamento dell’epidemia nell’emisfero australe , sono per una stagione con meno casi ma più aggressivi, data la presenza dei virus A che di solito danno più complicazioni”