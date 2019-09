Voleva scalare il Monte Bianco con il figlio di 10 anni, fermato a 2400 metri

Voleva scalare il Monte Bianco con suo figlio di 10 anni, ma è stato fermato dalle autorità locali a 2.400 metri di altitudine, sulla vetta più alta dell’Europa occidentale: l’alpinista russo 40enne ieri è stato dissuaso dal salire in vetta con suo figlio, mentre le condizioni meteo erano pessime nell’area.

Paradossalmente, “non esiste una regola per i bambini. Puoi portare il tuo bambino se lo desideri. Ma c’è la questione di mettere in pericolo la vita degli altri“, ha spiegato ad AFP il sindaco della città di Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Peillex.