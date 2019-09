Vulcano Stromboli: attività in calo, presto il piano di protezione civile di Ginostra

L’attività del vulcano Stromboli si è ridotta e il sindaco Marco Giorgianni ha autorizzato nuovamente l’attracco nei porti di Scari e di Ginostra dei vaporetti con i turisti. Le imbarcazioni dovranno approdare una alla volta e non potranno sbarcare più di 200 passeggeri per viaggio. Continueranno a farlo regolarmente traghetti e aliscafi. Permane il divieto di scalare la montagna.

Il servizio pianificazione dell’emergenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana è al lavoro per predisporre il piano di protezione civile di Ginostra.

Grazie a fondi comunitari mirati si è provveduto al ripristino e completamento della copertura telefonica mobile compromessa dall’eruzione del 3 luglio e si è realizzato un sistema di microcelle che garantiscono massima copertura nell’Isola. E’ stata potenziata la rete wi-fi, necessaria per garantire la massima funzionalità del sistema di allertamento con sirene collegato alle boe di rilevamento tsunami che sono state collocate in prossimità della Sciara del fuoco e che vengono monitorate dall’università di Firenze.