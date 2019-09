Ambiente, Wwf: “Tra i crimini contro l’umanità anche la distruzione di ecosistemi cruciali”

“Dall’inizio dell’anno ad oggi la percentuale netta della superficie bruciata in Amazzonia è aumentata del 150% rispetto al trend degli ultimi 10 anni. Questo avrà ripercussioni non solo sull’ambiente e le economie locali, ma sull’intero Pianeta riducendo la biodiversità globale, la risorsa idrica del Pianeta, indebolendo la regolazione del clima e amplificando drammaticamente gli effetti nefasti del riscaldamento globale . E’ ora di cambiare rotta e di colmare un vuoto normativo che finalmente dia rilevanza a quei disastri ambientali che vanno oltre la giurisdizione nazionale”.

Per questo il Wwf da oggi promuove una petizione, rivolta al governo italiano perché si faccia portavoce presso la Corte penale internazionale, di una richiesta a beneficio della comunità internazionale: “inserire tra i crimini contro l’umanità anche la distruzione dei sistemi naturali cruciali per la sopravvivenza dell’intera società umana, al pari di genocidio, crimini di guerra e aggressione”.

“Ci rivolgiamo agli italiani come ‘cittadini del mondo’ capaci di far sentire la propria voce contro questo disastro che vede tra le cause principali azioni umane di rapina del suolo e di incapacità di gestione sostenibile – Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia – La Terra non può essere considerata un ‘oggetto legale non identificato’, ma un nostro diritto internazionale come bene collettivo di cui prenderci cura con la massima attenzione, una prospettiva ecologica che richiama anche l’enciclica ‘Laudato si” di Papa Francesco in cui esorta a preservare la nostra ‘casa comune’.

Abbiamo inoltre il dovere morale di sostenere le comunità locali, veri custodi di questo patrimonio. L’inferno di fuoco che sta vivendo l’Amazzonia può diventare quella ‘miccia’ emotiva per spingere le persone a combattere lo sfruttamento incontrollato, insostenibile e spesso illegale delle risorse naturali del pianeta”.

I grandi sistemi naturali sono veri e propri ‘pistoni’ della biosfera – spiega il Wwf – i ghiacci polari, il permafrost, la circolazione marina degli oceani, il regime dei monsoni e l’Amazzonia stessa garantiscono la nostra sopravvivenza grazie alle funzioni vitali prodotte tra cui la regolazione del clima, l’assorbimento dei gas serra, il sequestro di carbonio, la formazione delle piogge, il raffreddamento della terra e degli oceani. Il 10% della biodiversità mondiale vive in Amazzonia e questo polmone offre cibo, acqua, medicine per tutto il Pianeta. La richiesta del Wwf è quella di “inserire nello Statuto della Corte anche i crimini ambientali, ai sensi dell’art.7 dello stesso Statuto. E’ infatti possibile da parte di uno Stato Parte modificare gli elementi costitutivi dei crimini e l’Italia è uno dei Paesi protagonisti nell’istituzione stessa della Corte”.